Moradores da cidade de Epitaciolândia, distante cerca de 240km da Capital, registraram no decorrer da semana, um desperdício de água por horas após um reservatório ser abastecido no centro comercial, poucos metros do escritório do Depasa.

O problema que já é antigo, vem revoltando os moradores que reclamam da falta de água em suas casas. No vídeo, é possível observar o desperdício da água que chega até o pátio da Polícia Federal, quase enfrente da estação de tratamento.

Segundo os moradores, somente nesta semana, já estariam a 5 dias sem receber águas nas torneiras. “Ligamos para eles e falam que um defeito na bomba (…) não tem compromisso nenhum com o contribuinte que paga…”, desabafou o morador.

O jornal oaltoacre procurou contato com o diretor do órgão no município, que estava ausente devido tratamento de saúde. Já com o a direção na Capital, foi informado que esse problema da caixa vai ser sanado em breve e irá procurar saber o que está ocasionando o desabastecimento nas residências.

Segundo o morador, os bairros na região central são os mais afetados, mesmo estando próximo a estação de tratamento e distribuição e pedem providencias.

