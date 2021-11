Moradores de Brasiléia e Epitaciolândia pedem socorro por segurança contra furtos e assaltos a mão armada

Durante esses últimos meses nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, os assaltos a mão armada e furtos de pequeno e grande porte tem se tornado tormento na vida dos residentes, ao menos um veiculo é divulgado como roubado por dia, pelas vitimas dos assaltantes.

Nesta sexta-feira (5), somente pela parte da manhã, foi divulgado nas redes sociais o assalto de duas motos e uma pela tarde, sendo uma delas uma moto modelo Honda/Fan, placa NAF 4224. Após estes e outros casos de assaltos, moradores locais estão divulgando nas redes sociais, um pedido de socorro às autoridades responsáveis pela segurança da fronteira e aumentar o controle sobre quem transita entre ambos os países.

Na Câmara de Vereadores de Brasiléia, o assunto foi tratado como uma das principais pautas pelos parlamentares ali presentes durante a 32ª Sessão Ordinária, os vereadores se conciliaram sobre esta questão e cobraram dos Deputados, Senadores e do Governo do Estado, além do próprio Exercito Brasileiro, segundo os vereadores, deveriam estar cuidando da fronteira diariamente.

Não satisfeitos com a Sessão, os vereadores se dirigiram à ponte Wilson Pinheiro que liga Brasiléia à Cobija (Bolívia), para fazer um protesto sobre a segurança dos Municípios.

Os mesmos garantiram que se nada for feito, eles terão de se unir com os Vereadores dos demais municípios da Região do Alto Acre, para bloquear as pontes que fazem a ligação entre Brasil e Bolívia como forma de protesto por tempo indeterminado, até que solucionem o problema.

Os vereadores bateram fortemente sobre a questão da chamada de emergência, o 190, que no momento todas as chamadas são encaminhadas para a Capital em uma empresa terceirizada e em seguida é acionado a polícia local. O problema, segundo os vereadores, é que isso atrapalha a denuncia fazendo com que a policia chegue atrasada no destino do ocorrido e poderia ser resolvido com mais agilidade se a denuncia fosse de forma local e não da forma que esta no momento.

A Major Ana Cassia comandante do 5º Batalhão do Alto Acre, localizado em Brasiléia, relatou terem dias muito tenso nesta última semana, de acordo com ela, foram apreendido pelo menos 6 veículos, entre eles, utilizados para praticar furtos e assaltos e os que já foram roubado das vitimas.

A Comandante ressaltou a importância da denuncia da população e indicou o nº 190 para oferecer as denuncias com o máximo de informações possíveis. Ainda indicou aos residentes que não deixe sua moto com a chave na ignição e que se possível, coloque alarme no veiculo para evitar maiores transtornos ressaltando também, sobre a utilização de celulares em ruas públicas que tem chamado a atenção dos bandidos para praticar furtos.

Ainda sobre celulares, foi destacado a importância de manter sua conta Google ou Apple vinculada ao smartphone que poderá facilitar o rastreamento dos policiais em caso de roubo.

A Equipe do Jornal OAltoAcre já tentou contato com o Secretario de Segurança do Estado do Acre, Paulo Cesar, mas até o momento não obtivemos êxito na resposta do Secretário.