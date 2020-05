Nenhum morador quis se expor e fala sobre o que poderia ter acontecido naquele local, pois o que prevalece é a lei do silêncio.

Com jornais do acre

O corpo de um homem ainda não identificado foi achado com um corte no pescoço e perfurações no corpo, na manhã desta sexta-feira (1º), no Ramal da Vertente, localizado no km 11, da Rodovia AC-10, em Porto Acre, no interior do Acre.