Monitorado tenta matar mulher à golpes de faca por ela se negar a ter relações sexuais com ele

O ano de 2023 chegou em grande estilo em Cruzeiro do Sul. Nas primeiras horas deste domingo, 1⁰ de janeiro, shows pirotécnico e de artistas nacionais marcaram a virada de ano de mais de 15 mil pessoas que prestigiaram o evento no Arena do Juruá.

A festa do governo do Acre, em parceria com a Associação Comercial de Cruzeiro do Sul e prefeitura municipal, é considerada a maior celebração de ano novo já realizada na região.

Dayana Maia, representante da Secretaria de Governo (Segov) no Juruá, falou do sucesso de mais uma iniciativa do governo do Estado. “O povo compareceu à festa e celebrou a chegada de 2023 com boas energias. O objetivo da gestão de proporcionar um momento de alegria aos acreanos foi atingido”, pontuou.

Os shows dos artistas de renome nacional Lauana Prado e Chicão dos Teclados embalaram a multidão durante exatas seis horas.

“Para mim é gratificante. Só tenho a agradecer ao Acre pela recepção”, declarou Chicão dos Teclados ao destacar a interação e a presença do público, apesar do grande volume de chuvas que caiu durante a realização do evento.

“Um momento marcante após tanto sofrimento causado pela pandemia”, declarou cruzeirense sobre o réveillon

Maria Alice Ferreira, 27 anos, marcou presença na Arena do Juruá. A cruzeirense definiu a noite como um momento marcante após tanto sofrimento causado pela pandemia de covid-19. “A gente precisava sentir essa energia outra vez. O governo do Estado está de parabéns”, observou.

