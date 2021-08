Missão humanitária brasileira embarca para o Haiti

Aeronave com medicamentos e equipes de resgate vai auxiliar a região atingida por terremoto de magnitude 7,2

O Brasil enviou na manhã deste domingo (22) medicamentos e equipes de resgate para auxiliar a população do Haiti após um terremoto de magnitude 7,2 atingir o país último dia 14. A missão humanitária multidisciplinar envolve os ministérios da Justiça, Defesa, Saúde e Desenvolvimento Regional.

O transporte dos especialistas e peritos em busca e resgate em estruturas urbanas, além de kits de medicamentos e insumos estratégicos para assistência farmacêutica, serão levados pela aeronave de transporte KC-390 Millennium.

De acordo com o Ministério da Defesa, o avião leva 7 toneladas de materiais e equipamentos de emergência, além de mais 3,5 toneladas de medicamentos e insumos do Ministério da Saúde.

Foram enviados kits usados em situações de desastres, que podem atender até 50 mil pessoas. Também foram levados macas, colares cervicais, biombos, insulina humana tipo regular, medicamento que tem ação rápida em casos de choque, ocasionado pela diminuição anormal do volume do sangue.

Também viajaram 32 bombeiros, do Distrito Federal, Minas Gerais e da Força Nacional, especialistas em buscas e resgates em escombros. Com eles, dois cachorros treinados para este tipo de operação.

O presidente Jair Bolsonaro acompanhou o embarque, na Base Aérea de Brasília, acompanhado de vários ministros. Entre eles o da Defesa, Walter Braga Netto, o da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e o das Relações Exteriores, Carlos França. A embaixadora do Haiti no Brasil, Rachel Coupaud, também compareceu.

Durante a cerimônia, o presidente disse que a solidariedade é uma marca do povo brasileiro. “Recebi o pedido de ajuda e, rapidamente, as Forças Armadas e o corpo diplomático programaram esta missão. É um pequeno contingente mas uma grande missão, que orgulha a todos nós”, disse Bolsonaro.

De acordo com dados oficiais, o tremor matou quase 2.200 pesssoas, feriu ao menos 12 mil e deixou mais de 700 mil com necessidade de assistência humanitária urgente. As cidades de Cayes e Jérémie, no sudoeste da ilha, foram as mais afetadas.

Além dos tremores, o Haiti também sofreu ao ser atingido pela tempestade Grace, que atingiu o país com fortes chuvas e ventos de 75 quilômetros por hora e aumentou a devastação na região.

Do R7