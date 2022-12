México vence Arábia Saudita, mas não consegue vaga nas oitavas de final

OGol

Em duelo direto por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, o México venceu a Arábia Saudita por 2 a 1, mas não conseguiu a classificação. Henry Martín e Luis Chávez marcaram para os mexicanos, que ficaram precisando de um gol para conquistar a vaga na próxima fase.

México e Arábia Saudita dão adeus à Copa do Mundo. Os mexicanos terminam em terceiro, com quatro pontos, e os Sauditas em quarto, com três. A Argentina ficou com o primeiro lugar, com seis pontos, e a Polônia com o segundo, com quatro e um gol de vantagem para o México no saldo.

Pressão mexicana

Só a vitória interessava ao México, e o time adotou uma postura diferente das duas partidas anteriores, tentando tomar a iniciativa no campo de ataque. Com apenas dois minutos, Lozano recebeu no meio, se livrou da marcação e deixou Vega na cara do gol. O camisa 10 mexicano deu um leve toque de perna esquerda, mas parou em Al-Owais, que saiu bem do gol para fazer a defesa.

O México era melhor na partida, mas não conseguia concluir as jogadas. Em dez minutos, a Seleção Mexicana chegou ao ataque com perigo três vezes, mas não acertou o alvo do adversário. Do outro lado, os Sauditas tiveram dificuldades para sair da pressão mexicana e chegaram poucas vezes ao ataque.

Aos 35, o México teve uma ótima oportunidade para abrir o placar. Após cobrança de escanteio ensaiada, Gallardo apareceu livre na marca de pênalti para finalizar, mas pegou mal na bola e mandou por cima do gol.

Antes do intervalo, o México teve uma última chance com Pineda, em finalização com desvio que assustou o goleiro Al-Owais. Fim de primeiro tempo e empate sem gols para México e Arábia Saudita.

México vence, mas não se classifica

Depois de tanto insistir no primeiro tempo, o México precisou de apenas um minuto para balançar as redes no segundo. Montes desviou cobrança de escanteio na primeira trave e a bola sobrou limpa para Henry Martín, que de primeira, só empurrou para o gol e fez 1 a 0 México.

Seis minutos depois, o México ampliou a vantagem. Luis Chávez cobrou falta de muito longe com maestria e colocou a bola no ângulo, marcando um golaço. Início avassalador mexicano e sonho da classificação mais do que vivo.

Em dois minutos, os mexicanos criaram duas ótimas oportunidades. Aos 24, Henry Martín ficou a sobra de bola mal afastada pela defesa e mandou uma bomba de pé direito, por cima do gol. Depois, aos 26, Luis Chávez bateu outra falta no ângulo, mas dessa vez parou em Al-Owais, que voou para fazer uma grande defesa.

Antuna ficou no quase para o México duas vezes. Aos 32, o meia recebeu grande passe de Lozano e teve a chance de finalizar sem goleiro, mas foi travado pelo zagueiro saudita no momento exato. Minutos depois, Antuna chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

No fim, os mexicanos sofreram um duro golpe. Em um momento de desatenção da defesa mexicana, Al-Dawsari entrou livre na área mexicana e marcou para a Arábia Saudita, colocando um fim no sonho de classificação do México. 2 a 1 México, que se despede da Copa junto com a Arábia Saudita.

