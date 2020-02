Willian tentava recolher alguns bois sinueiros, ainda na escuridão da madrugada, e não avistando o cabo de alta tensão que estava suspenso

Um acidente com um fio de alta tensão tirou a vida do jovem Willian da Conceição Oliveira, de 16 anos, na manhã desta terça-feira, 4, nas imediações da colocação Pimenteira, no seringal Boa Vista, no município de Xapuri.

Segundo relatos de conhecidos da vítima, Willian tentava recolher alguns bois sinueiros, ainda na escuridão da madrugada, e não avistando o cabo de alta tensão que estava suspenso, foi atingido no pescoço, morrendo na hora tanto ele quanto o cavalo em que montava.

O corpo de Willian já foi resgatado do local do acidente e foi levado para o necrotério do hospital Epaminondas Jácome.

