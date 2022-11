Mega-Sena paga neste sábado prêmio de R$ 38 milhões

Seleção aparece com o tradicional uniforme amarelo ao lado da comissão técnica

Tudo pronto! A CBF divulgou, nesta sexta-feira, a foto oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo no Catar. O registro foi feito com os 23 jogadores vestindo o tradicional uniforme amarelo e os três goleiros, de camisa preta. A comissão técnica também está na fotografia. O registro foi feito na quinta-feira, após o treino em Turim, na Itália, no CT da Juventus.

Os atletas já estão vestindo os números que serão usados durante o Mundial. O short é azul e os meiões são brancos. Ainda em Turim, a seleção também fez outros registros promocionais para a Copa.

Prepara o pacote de dados ⏳⏳⏳⏳⏳⏳ Amanhã sai a foto oficial! 🇧🇷🇶🇦 pic.twitter.com/Z6LZ7i0rjL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 17, 2022

Nesta sexta-feira, o time do técnico Tite fez o último treino da seleção no CT da Juventus. A delegação embarca para Doha, no Catar, no sábado. A agenda dos jogadores está liberada para o restante do dia na Itália.

Confira quem são os presentes na foto:

Em pé: Alex Sandro, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Bremer, Weverton, Ederson, Alisson, Eder Militão, Rodrygo, Pedro, Daniel Alves e Gabriel Martinelli

Comissão técnica: Luis Vagner, Ricardo Sasaki, Guilherme Passos, Ricardo Rosa, Fabio Mahseredjian, Rodrigo Lasmar, Juninho Paulista, Ednaldo Rodrigues, Tite, Cléber Xavier, César Sampaio, Matheus Bachi, Taffarel, Thomaz Araújo e Bruno Baquete

Sentados: Everton Ribeiro, Danilo, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá, Thiago Silva, Neymar, Marquinhos, Antony, Richarlison, Raphinha, Fred e Alex Telles

O primeiro jogo da seleção brasileira acontece no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail, contra a Sérvia, pelo Grupo G da competição. Depois, o Brasil enfrenta a Suíça, no dia 28 e por último Camarões, no dia 2 de dezembro.

