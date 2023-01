Mega-Sena acumulada de R$ 11,7 milhões é sorteada; veja as dezenas

Se um único apostador acertar as seis dezenas e aplicar o valor na poupança, ele garante rendimento mensal de R$ 85 mil

A Mega-Sena com prêmio acumulado em R$ 11,7 milhões foi sorteada nesta terça-feira (10). Os números do concurso 2.553 foram: 13 – 15 – 53 – 54 – 55 – 58. A Caixa deverá divulgar se houve ganhadores para o prêmio principal e o rateio daqui a pouco.

É o primeiro sorteio da Mega Semana de Verão, período com um concurso extra, já previsto no calendário anual das Loterias da Caixa Econômica Federal. As apurações dos resultados serão realizadas nesta terça, na quinta-feira (12) e no sábado (14).

Se um único apostador acertar as seis dezenas e aplicar toda o dinheiro do prêmio na caderneta de poupança, ele garante um rendimento mensal de quase R$ 85 mil. Mas, se optar pelo investimento em imóveis, com esse valor, poderá comprar 20 apartamentos de R$ 625 mil cada.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal ou no app Loterias Caixa, além do internet banking da CEF, para clientes do banco. A aposta simples custa R$ 4,50.

