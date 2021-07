Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 12 milhões; veja os números

A Caixa realizou no sábado (24), em São Paulo, o sorteio do concurso 2393 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 26-27-28-32-38-51. Segundo o banco, nenhuma aposta levou o prêmio principal. Ainda de acordo com a Caixa, um prêmio de R$ 80.268,42 irá para cada um dos 28 bilhetes sortudos que acertaram cinco números e fizeram a quina. Outras 2.368 apostas foram contempladas com R$ 1.355,88, valor para quem acertou a quadra.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena? O próximo concurso, de número 2394, será realizado a próxima quarta-feira (28), em São Paulo. O evento começará a partir das 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV! (o calendário oficial de loterias não informa mais com antecedência qual sorteio será exibido em TV aberta, sendo sempre um por dia).