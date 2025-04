Mega-Sena acumula e prêmio para o próximo sorteio vai a R$ 45 milhões

A Prefeitura de Rio Branco reforçou a estrutura do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) com a entrega na manhã desta segunda-feira, 14, de três novos veículos adquiridos por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 826 mil, destinada pelo ex-deputado federal e atual prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP). A solenidade contou com a presença do prefeito Tião Bocalom, do diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, e de autoridades locais.

Durante o evento, Bocalom destacou os desafios enfrentados desde que a autarquia voltou ao comando municipal. Segundo ele, o Saerb se encontrava completamente desestruturado.

“Sem dúvida nenhuma, nós sabemos que o nosso Saerb, quando a gente assumiu, não tinha absolutamente nada. O Saerb era simplesmente um grupo de pessoas que ali estavam, mas não tinha absolutamente nada. E, graças a Deus, devagarzinho a gente está estruturando, reestruturando o Saerb com seus equipamentos”, afirmou.

O prefeito ressaltou a importância da parceria com o então parlamentar Gerlen Diniz (Progressistas). A emenda possibilitou a compra de um veículo Saveiro e dois caminhões para carga seca. “Isso é fundamental. Muito obrigado, deputado. E hoje, nosso prefeito de Sena Madureira, com muito orgulho. Então, muito obrigado pelo apoio, pela força. E a gente precisa continuar melhorando, porque saúde é água, e água é vida”, pontuou.

Bocalom também fez um apelo aos demais parlamentares para que direcionem mais recursos à área. “Todo mundo sabe que Rio Branco ainda tem o melhor sistema do Estado, mas, infelizmente, ainda há muita coisa a melhorar. Mas, graças a Deus, a gente encontra parceiros como o ex-deputado e, hoje, prefeito de Sena, o Gerlen Diniz, que nos ajudou. E a gente espera continuar recebendo apoio de outros deputados e senadores também, porque o sistema de água e esgoto de Rio Branco precisa de muitos investimentos. O que eu quero é continuar fazendo o apelo para que os nossos deputados, os nossos parlamentares, sejam eles aqui de Rio Branco, ou parlamentares lá em Brasília, ou do Estado, no caso da Assembleia Legislativa, olhem com muito mais carinho para o nosso sistema de água e esgoto, que, volto a insistir, precisa muito de investimentos”, ressaltou.

Durante a coletiva, o prefeito Tião Bocalom também apontou avanços já conquistados durante sua gestão à frente do Sistema de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb). “Nós já melhoramos muito o sistema em relação ao que a gente pegou. Tinha 67% de perda de água; hoje estamos com 52%. Ou seja, tivemos uma melhoria de 15%. A população precisa continuar pagando as suas contas de água. Não tem como trabalhar e oferecer água de qualidade se a população não colaborar. Então, tudo isso é uma roda que precisa girar. Mas eu tenho certeza de que, daqui para frente, as pessoas vendo o resultado que o Saerb está dando a bairros que não tinham água 24 horas, agora têm. Outros que tinham água a cada 12 horas, hoje têm a cada 6 horas. Então, devagarzinho, a gente está arrumando. Compramos com recursos próprios nada menos do que 10 bombas, depois chegaram mais 3, acho que 13 bombas. Há 23 anos não se fazia esse tipo de investimento, e agora a gente está fazendo com recursos próprios. Foram mais de R$ 200 milhões de recursos próprios que a prefeitura colocou no Saerb. Isso mostra o nosso compromisso em produzir água de qualidade e em quantidade para que a nossa população possa ter mais saúde”, destacou o prefeito.

O diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, explicou a situação crítica da frota da autarquia antes da emenda. “Depois da reversão, ele [o Saerb] veio zerado, sem nenhum carro. Todos são alugados. E a gente está trabalhando com carro alugado. Porque, se não tiver, a gente não vai ter veículo para o dia a dia. Então, procuramos o deputado Gerlen Diniz. Ele se disponibilizou a nos ajudar, mandou uma emenda parlamentar. E com essa emenda conseguimos comprar dois caminhões de carga seca e mais um carro, uma Saveiro. Isso vai ajudar nossas equipes, que estão todos os dias na rua fazendo serviços de combate a vazamentos, parte de esgoto, ligações de água e etc. São muitos serviços, então esses carros vão facilitar e ajudar. São novos, são modernos. O nosso funcionário, lá na ponta, vai poder trabalhar melhor para poder auxiliar nossos usuários”, relatou Enoque.

Gerlen Diniz, responsável pela emenda, também esteve presente e agradeceu pelo reconhecimento. “Eu recebi a visita do presidente do Saerb, Enoque Pereira, que é meu conterrâneo, e me falou das necessidades dessa autarquia. Disse a ele que iria ajudar, e coloquei uma emenda, acredito que de aproximadamente 900 mil reais, que foi utilizada para a aquisição desses veículos. Em 2023, fui o único parlamentar federal que colocou recursos para o Saerb, e fico muito feliz em ter sido convidado para a entrega dos veículos. É a primeira vez que sou convidado para uma entrega. Outros veículos, outros bens foram adquiridos com emendas minhas em outros municípios, e sequer fui convidado. Então, agradeço o convite ao prefeito Bocalom e fico feliz em poder ajudar o município de Rio Branco. Eu, enquanto deputado, aloquei emendas para os 22 municípios do Acre”, encerrou.

