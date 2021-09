Médico formado na Bolívia frauda revalidação de diploma e acaba denunciado no Acre

Por:

Um homem formado em medicina na Bolívia foi denunciado pelo Conselho Regional de Medicina do Acre à Polícia Federal por ter forjado aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) para tentar obter registro profissional no estado.

Munido de falso documento, o homem deu entrada no procedimento para inscrição primária no CRM-AC, alegando ser formado em faculdade da Bolívia e que tinha revalidado o diploma pela Universidade Federal do Ceará.

A fraude foi descoberta pela equipe do setor de registro do CRM-AC, após minuciosa análise dos documentos. A faculdade da Bolívia emitiu regularmente o diploma do profissional, mas a Universidade Federal do Ceará informou ao CRM-AC que os dados apresentados pelo homem não constavam nos livros de registro da pró-reitora de graduação da instituição. Logo, o diploma dele não foi revalidado por aquela universidade.

Considerando que há indícios de delitos contra o Conselho Regional de Medicina do Acre, um comunicado foi encaminhado à PF com as devidas informações a fim de que sejam tomadas as devidas providências. “O CRM reafirma seu compromisso com a segurança do paciente e a boa aplicação da medicina”, disse a presidente, Dra. Leuda Dávalos.