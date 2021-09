Prefeita Fernanda Hassem recebe representantes do Sebrae e Fecomércio para alavancar turismo na fronteira

A Prefeita Fernanda Hassem recebeu na manhã de terça-feira (28), em seu gabinete a comitiva do Sebrae e Fecomércio do Acre. A visita tem como objetivo comemorar o dia do turismo (27 de setembro) e conhecer a regional que é tríplice fronteira com Peru e Bolívia.

Além de consolidar o turismo transfronteiriço entre o Acre/Brasil – Peru, através da Estrada do Pacifico (Carretera Interoceânica Sur) e promover a rota Turística Internacional Amazônica – Andes – Pacifico entre nossos povos.

Estiveram presentes o Diretor técnico do SEBRAE Lauro Santos, Ana Clévia do Sebrae Nacional, Milagros Ochoa da PROMPERU, a gerente do ERAA , Helen Kelma , o assessor Fabri Saavedra, o gestor de turismo Marcos Maciente, e o coordenador de Turismo da FECOMERCIO, João Bosco.