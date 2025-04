Médico acreano é um dos palestrantes do Congresso Europeu de Autismo realizado em Portugal

No último fim de semana, Lisboa, capital de Portugal, sediou o Congresso Europeu de Autismo (CEA), que reuniu mais de 15 especialistas renomados na área de diversas partes do mundo.

Um dos convidados do evento foi o médico acreano Mazinho Maciel, especialista em Transtorno do Espectro Autista (TEA) e idealizador do CENTRIN – Centro de Estimulação Neuropsicomotora. O profissional tem sido presença constante em eventos de destaque internacional.

Dr. Maciel já participou de diversas conferências ao redor do mundo, incluindo San Diego, na Califórnia, onde mantém uma estreita relação com o renomado neurocientista Alysson Muotri, que coordena o maior centro de pesquisas voltadas para transtornos do neurodesenvolvimento, com a criação de organoides cerebrais, estruturas que mimetizam o cérebro humano.

Recentemente, ele também esteve em Angola, onde participou da primeira caravana africana dedicada a explorar o campo do autismo, em um lugar onde nenhum médico havia estado antes. Sua presença em Lisboa, ao lado dos maiores especialistas do mundo, foi uma oportunidade para compartilhar suas experiências como médico e ativista da causa autista.

“Graças a Deus e ao nosso incansável esforço, o trabalho realizado no Acre tem sido reconhecido tanto nacional quanto internacionalmente. O ano apenas começou e minha agenda já está quase lotada. Em breve, estarei em eventos em São Paulo, Goiânia, Bahia, Ceará, Assunção (Paraguai), África e nos Estados Unidos”, declarou.

Natural de Cruzeiro do Sul, é considerado um dos especialistas brasileiros no assunto, já tendo sido convidado para palestrar em alguns países do mundo, como os Estados Unidos e a África, Mazinho Maciel começou a se dedicar ao estudo do autismo por uma necessidade pessoal.

Em 2017, a filha do médico, então com dois anos, foi diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista. Por falta de atendimento especializado para a criança no Juruá, acabou se especializando no assunto, criando em Cruzeiro do Sul, o Centro de Tratamento de Integração Sensorial, o Centrin, em agosto de 2018 para atendimento a crianças com TEA.

