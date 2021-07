Médica burla sistema de vacinação e toma terceira dose da vacina contra Covid-19 em Rio Branco

A secretaria municipal de saúde em Rio Branco, capital do Acre, confirmou na noite desta quarta-feira, 7, que uma médica conseguiu burlar o sistema de vacinação da capital acreana e recebeu três doses da vacina contra a Covid-19. Segundo a Vigilância Municipal, o caso foi identificado nessa terça-feira, 6, pelos registros da vacina.

A profissional de saúde tomou a primeira dose do imunizante no dia 26/01/2021 e a segunda dose no dia 24/03/2021, encerrando o esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde. Entretanto, conseguiu receber mais uma dose de vacina, desta vez da Janssen.

“Sendo uma pessoa instruída sobre o perigo de fazer o cruzamento de vacinas sem estudos, a médica não poderia burlar o sistema, para tomar uma terceira dose da vacina, sendo assim um péssimo exemplo para sociedade”, escreveu o Secretário Municipal de Saúde, Frank Lima, em nota de esclarecimento.

A prefeitura informou que não irá revelar a identidade da médica por questões éticas, mas garante que o fato será levado ao conhecimento do Ministério Público, da Superintendência do Ministério da Saúde no Acre e dos órgãos de controle, para instaurar os devidos procedimentos legais. “Trata-se de crime contra o patrimônio público e coloca em risco a vida, já que não tem estudos que apontem nessa direção”, afirma o município.

Ainda nessa terça-feira, 6, mais duas pessoas além da médica foram identificadas, através de aplicativo, tentando tomar outra vacina, uma na Policlínica Barral & Barral e outra na URAP Eduardo Asmar. Ao serem identificadas, foi tirado um print da página do aplicativo e pedido para que as pessoas se retirarem das filas.