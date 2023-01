Marília Mendonça segue fazendo história na música, com indicações a prêmios e recordes nas paradas

De acordo com autoridades, os manifestantes tentavam assumir o controle do aeroporto no município de Juliaca

Confrontos entre policiais e manifestantes contra o governo da presidente Dina Boluarte deixaram pelo menos 12 mortos nesta segunda-feira (9) em Juliaca, no sul do Peru, informou a Ouvidoria da cidade.

“Temos nove pessoas que morreram até agora no necrotério como resultado dos confrontos em Juliaca”, quando os manifestantes tentavam tomar o aeroporto da cidade, na região Aimará de Puno, disse Nivardo Enríquez Barriales, coordenador da Ouvidoria do Município de Juliaca, à AFP.

As manifestações, que após uma trégua no Natal voltaram de forma bem mais tímida e concentrada no sul do país, pedem a renúncia da presidente Boluarte, o fechamento do Congresso, a antecipação das eleições gerais para 2023 e a convocação de uma Assembleia Constituinte, entre outras reivindicações.

No último mês de dezembro, no auge dos protestos, as autoridades registraram 28 mortes em apenas 20 dias. Desse total, dez pessoas morreram em Ayacucho quando um grupo de manifestantes tentou entrar no aeroporto local.

Ao longo de dezembro, os manifestantes tentaram tomar vários aeroportos, incluindo o de Juliaca, o que levou ao fechamento de alguns deles durante vários dias.

Os protestos no Peru começaram depois que Boluarte assumiu a Presidência após a destituição do antecessor, Pedro Castillo, que hoje cumpre prisão preventiva por ter tentado fechar o Legislativo, intervir no Judiciário e governar por decreto.