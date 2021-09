Marcio Bittar critica STF e reitera apoio a Bolsonaro: “Não vão tirar o presidente na marra”

POR TIÃO MAIA

O senador Marcio Bittar (MDB-AC) juntou -se, na noite desta quarta-feira (08), à ala mais radical do Governo Bolsonaro nas críticas a membros do Supremo Tribunal Federal(STF). Vice-líder do governo no Senado Federal, Bittar usou suas redes sociais para publicar um vídeo em que, além de reiterar as críticas ao STF, referiu -se às manifestações de 7 de Setembro.

“Alguns têm que compreender que não vão tirar o presidente na marra, abreviando o seu mandato”, disse o senador pelo Acre em referência às movimentações em torno da apresentação de um possível impeachment de Bolsonaro em função de suas declarações em 7 de setembro, consideradas golpistas. Bittar disse que milhões de brasileiros foram às ruas manifestar seu apoio ao presidente.

O senador citou o presidente da Câmara, deputado Artur Lira (PP-AL), e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco ( DEM-MG), como atores de um processo de pacificação do país.

Veja o vídeo: