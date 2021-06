Mais uma pessoa pode estar envolvida no assassinato do médico acreano na Bahia

Parece que o caso do médico acreano, Andrade Santana, assassinado na semana passada no município de Feria de Santana, interior do estado da Bahia. O médico morava no município de Araci, localizado cerca de 100 quilômetros da capital, Salvador.

Na manhã desta segunda-feira, dia 31, o delegado que acompanha o caso concedeu uma entrevista onde diz que uma segunda pessoa que teve sua prisão preventiva decretada, estaria envolvida no crime e que está sendo procurado para prestar depoimento.

Um colega de faculdade com quem estudou na cidade de Cochabamba, na Bolívia e depois foram para a Bahia, onde iniciaram a carreira médica teria confessado o crime. Andrade já atuava como médico na área de psiquiatria na cidade de Araci, e teria ido para Feira de Santana, se encontrar com seu algoz, Geraldo Freitas de Carvalho Júnior.

O motivo em que trabalham no momento, seria a compra de uma arma e a falta de parte do pagamento. Andrade foi morto com um tiro na nuca e depois teve seu corpo jogado dentro de um rio amarrado à uma âncora.

Este segundo envolvido, segundo as autoridades policiais, já é velho conhecido pela região. O nome ainda não foi divulgado e a qualquer momento poderá ser preso para prestar depoimento e saber se tem, ou não, envolvimento no crime.

Veja vídeo: