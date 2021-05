Mais de 4 mil municípios são contemplados com repasse de R$ 6,7 milhões para exames de pré-natal

A iniciativa faz parte da Rede Cegonha, estratégia do Ministério da Saúde que pretende garantir os cuidados necessários com mulheres e crianças que buscam atendimento no SUS

O Ministério da Saúde destinou R$ 6,7 milhões que devem ser utilizados em pagamento de exames de pré-natal na Atenção Primária à Saúde (APS). Ao todo, 4.090 municípios brasileiros foram beneficiados com a iniciativa. A medida consta em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (24). A ação faz parte da Rede Cegonha, estratégia da pasta que pretende garantir os cuidados necessários com mulheres e crianças que buscam atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). O repasse dos recursos leva em conta a produção apresentada pelos estados e municípios em 2020. O valor atende à determinação de uma portaria que incluiu novos exames no pré-natal da Rede Cegonha. Entre eles, estão cultura de bactérias para identificação, realizado por meio da urina; hemoglobina, ampliação do ultrassom obstétrico, além de exames adicionais para gestantes de alto risco, como contagem de plaquetas, por exemplo.