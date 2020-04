Estudantes em vulnerabilidade social de Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil começaram a receber cestas básicas. Com as aulas suspensas por conta da pandemia de Covid-19, mais de 2,4 mil estudantes do Acre em vulnerabilidade social matriculados no ensino fundamental da rede pública estadual devem receber, nesta segunda-feira (27), cestas básicas com a merenda escolar. A ação é uma das formas de ajudar as famílias carentes durante a suspensão das aulas em função do novo coronavírus. Os estudantes contemplados estão matriculados em 11 escolas das cidades de Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil. São considerados alunos em situação de vulnerabilidade social aqueles que atenderem aos requisitos previstos para inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). As aulas das redes públicas e privadas do Acre estão suspensas desde o último dia 17 de março como prevenção e combate ao novo coronavírus. Para tentar amenizar os impactos da medida, o governo decidiu fazer a doação de cestas básicas com a merenda que seria destinada às escolas. A entrega é feita por homens do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Exército Brasileiro e da Secretaria Estadual de Educação (SEE). Conforme o cronograma, em Xapuri devem ser entregues 861 cestas nas escolas: Escola Estadual Anthero Soares

Escola Estadual Divina Providência

Escola Estadual Madre Gabriela

Escola Estadual Plácido de Castro No município de Brasiléia a previsão é de entrega de 839 cestas nas escolas:

Escola Estadual Valéria Bispo Sabala

Escola Estadual Manoel Fontenele de Castro

Escola Estadual Getúlio Vargas

Instituto Odilon Pratagi

Já na cidade de Epitaciolândia devem ser entregues 387 cestas nas seguintes escolas:

Escola Estadual Brasil-Bolívia

Escola Estadual Joana Ribeiro Amed

Mais 325 cestas básicas vão ser entregues na Escola Estadual Iris Célia Cabanellas Zaninni, no município de Assis Brasil.

Alunos de 25 escolas das cidades de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima receberam a merenda escolar em cestas básicas no último dia 11 de abril. Mais de 7,8 mil cestas foram distribuídas para estudantes das cidades do Vale do Juruá.

Na capital acreana, Rio Branco, a doação começou a ser feita no último dia 13 de abril, também para alunos matriculados na rede pública do ensino fundamental do 6º ao 9º ano.

No dia 18 de abril, pelo menos 4,1 mil famílias de alunos dos municípios de Feijó e Tarauacá, no interior do estado, receberam as doações de cestas básicas.

O governo explicou que no ato da entrega dos alimentos, o representante legal do aluno deverá apresentar os seguintes documentos:

Documento de identidade com foto;

Número do NIS cadastrado no Programa Bolsa Família;

Cartão do Programa Bolsa Família;

Comprovante bancário referente ao recebimento do benefício do mês anterior (março/2020).

