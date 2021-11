Mãe salva filho de afogamento após respiração e massagem cardíaca

Uma criança de um 1 ano de 10 meses se afogou dentro de uma piscina no final da tarde desta sexta-feira, 12, em uma residência localizada na rua Santos Dumont, no bairro Aeroporto Velho na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco e por pouco a situação não terminou em uma tragédia.

Segundo informações, a criança estava com a mãe e outros parentes tomando banho na piscina, a mãe deixou a criança com um familiar e saiu da piscina para ir ao banheiro. Nesse intervalo de tempo a criança caiu dentro da piscina e o parente ao perceber, encontrou o menino submerso na água. A criança foi retirada e a própria mãe fez a respiração boca a a boca e as massagens cardíaca, vindo a reanimar seu filho.

Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, e quando os paramédicos chegaram ao local encontraram o menino desorientado sendo necessário chamar a viatura de suporte avançado do SAMU. Foi prestado os primeiros atendimentos e a criança foi encaminhada, consciente e em estado de saúde e estável ao Pronto-Socorro de Rio Branco, para fazer exames.