Mãe faz rifa para custear cirurgia para retirada da parótida de filho autista

A mãe e biomédica, Josiany Santos, está vendendo uma rifa para custear a hospedagem do tratamento médico do filho, Marcos Vinicius, 10 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), aos três anos. A rifa é vendida por R$ 5 e três por R$ 10. O prêmio é uma cesta de produtos femininos e o sorteio será no dia 12 de junho.

Josiany Santos conta que o filho nasceu com um problema congênito, uma fístula pré-auricular [uma malformação congênita comum caracterizada por um nódulo, depressão ou pequeno orifício localizada em qualquer lugar adjacente ao ouvido externo], porém o de Marcus inflamou desde cedo.

“Daí fui à pediatra e ela o encaminhou para cirurgia pediátrica. A princípio a médica falou que era coisa simples de resolver, pois só pegaria um pontinho e no mesmo dia ele iria pra casa. No entanto, um dia depois da primeira cirurgia o ponto estava muito inflamado. No retorno médico, ela disse que precisaria operar novamente, pois tinha ficado pedaços da fístula. Era só para tirar uma fístula. Só que não funcionou. A primeira cirurgia inflamou bastante, daí ele teve que passar pela segunda cirurgia. A médica teve que deixar aberta a incisão, pois havia sido profunda, para não correr risco de a fístula voltar. Acontece que a incisão infeccionou muito. Vinícius passou um mês internado no Hospital da Criança, aí vieram as bactérias e ele ficou tomando bastante antibiótico e usando placas de enxerto”, explicou.

Segundo ela, o filho precisa passar por uma cirurgia para retirar a parótida, mas esse procedimento não pode ser realizado no Estado devido a falta de equipamentos específicos. “Ele foi encaminhado ao médico cirurgião de cabeça e pescoço, que constatou em ressonância que a massa está enraizada na parótida. Então a gente precisa viajar para fora do Estado para que ele faça a cirurgia, pois no Acre não temos a tecnologia necessária para o procedimento. Como ele é criança, se torna uma cirurgia muito delicada. É, por isso, que estou fazendo uma rifa solidária para arrecadar fundos porque o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) só custeia as passagens aéreas. Aos três anos, Vinícios foi diagnosticado com autismo. Ele é um filho inteligente e carinhoso que gosta muito de pintar e desenhar. Se não fosse grave, eu não estaria pedindo a todos para ajudar comprando a rifa. Eu estou fazendo um apelo ao governador para que ele ajude com o processo do TFD também”, salientou.

Quem quiser entrar em contato para adquirir uma rifa esse é o número disponível: 68 98422-7512, ou em caso de doação, pode enviar via PIX: 52973867215