Ivanilde Rodrigues Lima está procurando a filha Tainara da Cruz, de 14 anos, que saiu de casa desde a noite do último sábado, dia 08, e não mais retornou.

De acordo com a mãe, ao procurar a adolescente no quarto durante a noite, por volta das 23h30, constatou que a menina não estava no lá.

Alguns vizinhos informaram para mulher que viram a desaparecida em uma casa de festa no bairro da Cohab, em Cruzeiro do Sul.

Desde então, a jovem não retornou para casa e nem deu nenhuma notícia.

A mãe aflita pede ajuda da população e deu entrevista à TV Juruá.

“Já procuramos em todos os lugares que conhecem ela, e ninguém viu. Levantei as onze e meia da noite e ela já não estava no quarto. Algumas pessoas nos disseram que viram ela no sábado na ‘Casa do Forró’ . Se alguém tiver visto ela, que possa nos dar alguma notícia, pois estou desesperada”, diz a mãe.

Quem tiver informações sobre a adolescente desaparecida podem entrar em contato com a mãe através do telefone: (68) 9 9932-3847. A polícia já foi acionada para investigar o paradeiro da adolescente.

