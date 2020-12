Direção do hospital informou que já abriu uma investigação interna e deve se pronunciar após ouvir os funcionários e a paciente.

Ainda abalada com a perda filho, Sayonara de Souza, de 29 anos, fez um relato emocionado sobre uma possível negligência médica, no momento do parto do quarto filho, na última semana, no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.