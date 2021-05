Madeireiros ilegais presos em operação do Batalhão Ambiental e Imac tocavam o terror em Acrelândia

Mais de 300 metros cúbicos de madeira foram apreendidos em uma operação do Policiamento Ambiental, em parceria com o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

A operação prendeu três pessoas acusadas serem especializadas em roubo de madeiras. A quadrilha tem atuação no estado de Rondônia.

Além do total de pessoas presas, a operação apreendeu três motosserras, 127 toras de madeiras e 1 trator. Além disso, foi instaurado sete autos de infração e aplicação de multas que chegam perto de R$ 30 mil. O golpe dado no crime foi de R$ 600 mil.

A denúncia partiu de moradores da região que se sentiram prejudicados com a ação dos madeireiros ilegais. Os criminosos invadiam áreas privadas e da União para a exploração ilegal de madeira. Isso vinha prejudicando e impondo medo aos pequenos produtores.

“A ação lá foi necessária, porque as pessoas estavam sendo ameaçadas, os pequenos produtores. Essa operação foi para levar sensação de tranquilidade para aquela comunidade. Foram recolhidas mais de 120 toras e tem um detalhe, não sabemos se tiramos toda a madeira, vamos seguir com a operação lá para ver se tem em outros lugares, porque a madeira ficava dentro do mato”, explicou o comandante do Batalhão Ambiental, Kleison Albuquerque.

