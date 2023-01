Lula decreta intervenção federal na segurança pública do DF

O ex-presidente fez a afirmação na noite deste domingo (8), horas após manifestantes depredarem o Congresso, o Planalto e o STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou os atos de vandalismo que resultaram na destruição do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e da sede do Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo (8). As invasões foram praticadas por manifestantes que não aceitam a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra”, escreveu o ex-presidente numa rede social.

Bolsonaro afirmou também que, durante seu mandato, respeitou a Constituição e defendeu as leis, a democracia, a transparência e a liberdade.

Acusações

O ex-presidente fez uma terceira publicação, em que repudia as acusações do presidente Lula que atribuem a ele os atos de vandalismo praticados em Brasília. “No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil”, afirmou Bolsonaro.

Veja abaixo imagens da destruição causada no Palácio do Planalto, no Congresso e no STF:

