“Lugar da mulher é onde ela quiser” diz deputada Vanda Milani em Plácido de Castro

“Lugar da mulher é onde ela quiser” disse a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) na manhã dessa sexta-feira (27) durante palestra no município de Plácido de Castro, em alusão ao mês lilás, em combate à violência contra a mulher. A convite da prefeitura municipal, a parlamentar compartilhou um pouco de sua experiência como cidadã e parlamentar.

“Nunca fui feminista, todas as profissões que eu ocupei foram cargos considerados de homem. Selecionei notas em um frigorífico, fui sargento da Polícia Militar do Estado do São Paulo entre 1974 e 1977, depois fui dar aula de educação integrada, o antigo Mobral. Também fui assessora da Câmara Municipal de Senador Guiomard, advogada, promotora, procuradora-geral, corregedora e atualmente estou deputada federal pelo estado do Acre” relatou.

Para a deputada, a mulher precisa ter garra e conquistar seu espaço inspirada em uma causa. Ao relatar o seu trabalho como parlamentar, Vanda Milani disse que a tarefa não é das mais fáceis. Ela orientou a independência feminina como uma das alternativas para diminuição da violência. De cada quatro mulheres agredidas, uma não denuncia o agressor por que depende financeiramente dele.

“A mulher precisa ser temente e obediente a Deus, mas, lutar pela sua independência. Transpor essa barreira é uma das maiores dificuldades. Cheguei onde eu cheguei porque eu acredito que é benção de Deus. Eu peço a ele que me leve aonde eu puder chegar, mas, onde eu puder chegar que eu tenha forças para ajudar quem estiver comigo”, acrescentou a parlamentar.

O evento promovido pela prefeitura do município de Plácido de Castro ofertou um café da manhã aos presentes. Vanda parabenizou o prefeito Camilo Silva pela iniciativa, a primeira-dama Silvana e destacou políticas públicas voltadas para as pessoas com a divulgação de medidas que podem ser adotadas para coibir a violência.

“Eu defendo um amplo programa de conscientização e combate à violência contra a mulher na escola. O processo de sensibilização da sociedade será a longo prazo, e precisa ser trabalhado continuamente para que possamos, nas próximas gerações, desconstruir esse ciclo vicioso da violência, o machismo. Se a coisa está ruim dentro de casa denuncie”, concluiu.

O prefeito Camilo disse que a deputada Vanda Milani é uma parlamentar que ocupou os maiores cargos na sociedade. “É uma mulher exemplo, de história brilhante e que tem nos ajudado muito, trazendo um exemplo de luta”, comentou o prefeito.