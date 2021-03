Forças de segurança se unem em estratégias para cumprimento de medidas restritivas em Rio Branco

ASCOM

Uma reunião interagências foi realizada na sede da prefeitura de Rio Branco para definir estratégias de ação conjunta das forças de segurança na fiscalização e aplicação do Decreto estadual nº 8.147, assinado pelo governador Gladson Cameli que, dispõe sobre medidas restritivas, excepcionais decorrentes do agravamento da situação epidemiológica, motivada pelo novo coronavírus, e, a iminência de colapso do sistema de saúde.

O subsecretário de Segurança Pública do Acre, Maurício Pinheiro Soares, disse se tratar da união de esforços para construir uma consciência coletiva durante a vigência das medidas. “Os prognósticos não são animadores. O Decreto tem o objetivo de salvar vidas e com a integração de todos iremos buscar cumprir e ajudar a preservar vidas humanas”, observou.

A vigilância sanitária, por intermédio de seus representantes, fez uma explanação do efetivo de fiscais que irão atuar, especialmente, nos feriados e nos finais de semana, quando só será permitido pelo Decreto estadual o funcionamento de farmácias, hospitais, postos de gasolina e funerárias. Quem tiver em desacordo com as medidas será responsabilizado.

“Estamos diante de uma situação atípica, de excepcionalidade. Em caso de descumprimento do Decreto a pessoa será conduzida à delegacia, onde será elaborado o termo de ocorrência. Se necessário, um inquérito policial será instaurado para apurar os fatos”, colocou o delegado da Polícia Civil, Martin Cavalcante Hessel.

O chefe do Gabinete Militar da prefeitura, coronel PM Ezequiel Bino, observou que nem uma agência consegue executar a fiscalização sozinha. “Precisamos unir forças em favor da vida”, disse.

Participaram da reunião integrantes da Secretaria de Segurança, Fundeseg, Detran, Polícia Civil, Polícia Penal e ficais sanitários envolvidos na ação fiscalizatória.

