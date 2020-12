Fla esta eliminado da Libertadores, nos acréscimos com gol de Willian Arão, que é o único a desperdiçar sua cobrança nas penalidades. Racing se classifica para as quartas de final

O Flamengo pagou o preço por recomeçar duas vezes na temporada 2020. Atual campeão da Libertadores, o rubro-negro se despede do torneio nas oitavas de final, após derrota para o Racing nos pênaltis, no Maracanã, no sexto jogo do técnico Rogério Ceni.

O Flamengo está eliminado da Libertadores da América. Nos pênaltis, o Racing eliminou o atual campeão na noite desta terça-feira, num Maracanã vazioa e encharcado graças a chuva que caiu no Rio de Janeiro. O tempo regulamentar terminou em empate em 1 a 1, mesmo resultado do primeiro jogo. Mas não foi um empate qualquer: foi com gol nos acréscimos do Flamengo, que estava com um a menos desde a metade do segundo tempo. Só que, nos pênaltis, Willian Arão viveu seu enredo particular de herói e vilão, e os argentinos se classificaram pas as quartas de final.

Athletico perde para o River Plate com gol de pênalti e diz adeus à Libertadores

Em Avellaneda, o River Plate confirmou o seu favoritismo e venceu o Athletico por 1 a 0. Com o placar, o time argentino avança às quartas de final da Libertadores. Na próxima fase, o rival será o Del Valle ou Nacional-URU.

Furacão joga com 15 desfalques e sem goleiro no banco , mas segura o time argentino no primeiro tempo, com destaque para Bento. Pressão e gol de pênalti definem a classificação do River Plate

O River Plate venceu o Athletico por 1 a 0 na noite desta terça-feira, pela segunda partida das oitavas de final da Libertadores. O gol de pênalti de De La Cruz definiu o resultado em um jogo que o Furacão jogou com 15 desfalques, sem goleiro no banco e Bento fazendo grandes defesas. O primeiro tempo foi de bastante equilíbrio entre os times que acharam boas chances para cada lado, com Athletico demonstrando que não queria fazer figuração em meio às suas deficiências. Os problemas cobraram seu preço no segundo tempo, quando o time mostrou cansaço, abriu espaços e começou a ser pressionado. O jovem goleiro Bento apareceu bem, evitou chutes certeiros, mas não conseguiu defender o pênalti sofrido e cobrado por De La Cruz, que confirmou o resultado de classificação do atual vice-campeão da Libertadores.

Vaga e confusão. Santos perde para a LDU, mas avança

O Santos sofreu bem mais do que gostaria, mas avançou às quartas de final da Copa Libertadores.

Derrotada pela LDU por 1 a 0, na Vila Belmiro, a equipe preta e branca se classificou graças à vitória que havia obtido no jogo de ida, nos 2.850 m de Quito, por 2 a 1.

O Santos está classificado para as quartas de final da Libertadores da América. Na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro, o Peixe perdeu por 1 a 0 da LDU, mas confirmou a vaga por ter vencido a partida de por 2 a 1, no Equador. Critério de desempate na competição sul-americana, os gols como visitante foram salvadores. O time brasileiro foi até melhor na maior parte do jogo, mas não conseguiu transformar em gols as boas chances criadas. A LDU, por sua vez, foi mais eficaz e, inclusive, teve a chance de fazer 2 a 0 e avançar. O Santos contou com a sorte. A equipe brasileira, no fim, se classificou no limite e ainda teve uma confusão generalizada nos acréscimos, com três expulsões. De qualquer forma, o sonho do tetra segue vivo. E agora? Na próxima fase, o Santos vai encarar o vencedor do duelo entre Grêmio e Guaraní, do Paraguai. Os dois times se enfrenta na quinta-feira, às 21h30, em Porto Alegre. Na ida, em Assunção, os gaúchos venceram por 2 a 0. As partidas das quartas de final serão realizadas nas próximas duas semanas, com datas a definir. SUL-AMERICANA Bahia empata com o Unión e avança. Tricolor sofreu segui na Copa Sul-Americana Foi no sufoco, mas o Bahia está na próxima fase da Copa Sul-Americana. Na Argentina, o Esquadrão segurou o empate sem gols com o Union Santa Fé, que chegou a ter um gol anulado pelo VAR nos acréscimos. Que jogo sofrido para o torcedor do Bahia! Até o último minuto, o Tricolor precisou aguardar para saber se seguiria na Copa Sul-Americana. O Tricolor fez um primeiro tempo equilibrado, quando a postura recuada rendeu bons contra-ataques. Na segunda etapa, a equipe baiana teve um a mais e, contraditoriamente, acabou levando maior pressão do Unión, que ameaçou até o último minuto: esbarrou em defesa de Douglas e teve gol anulado aos 48 minutos. Com isso, 0 a 0 no placar e Bahia garantido nas quartas. Próxima fase Nas quartas da Sul-Americana, o Bahia vai enfrentar o vencedor de Defensa y Justicia x Vasco. O jogo de ida terminou em 1 a 1, e as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, no Rio de Janeiro.

