Leopoldo Fernández, ex-governador e governador de Pando, viajou para a cidade de Rio Branco, no estado do Acre, para se tratar contra o coronavírus, já que em Cobija, capital do departamento de Pando, os três centros hospitalares entraram em colapso e não há remédios e medicamentos. os médicos foram infectados.

A senadora Carmen Eva Gonzales confirmou que Leopoldo Fernandez estava infectado com o vírus e o jornalista Lino Miahuchi, da Rádio Fronteira de Cobija, informou que o ex-governador, senador e presidente da Bolívia, assim que confirmou o Covid-19, procurou apoio na capital do acre, Rio Branco para lidar com o caso. pandemia.

Gonzales disse que há uma escassez de medicamentos na capital Cobija, não apenas para tratar o coronavírus, mas também para outras doenças. Ele disse que Leopoldo Fernandez “passou pelo pior estágio da doença” e que está a caminho da recuperação.

Miahuchi relatou que Fernández está se recuperando favoravelmente e que muitas pessoas que podem pagar pelo tratamento contra o Covid-19 e outras doenças deixam o país, porque em “Cobija, as coisas são terríveis”.

Ele explicou que o Hospital Roberto Galindo e o Centro de Isolamento Perla del Acre estão em colapso, assim como o terceiro nível do Hospital Hernán Messuti Ribera, um novo edifício, que precisa de equipamentos, pessoal médico e administrativo.

Na ausência de medicamentos e atendimento nos centros hospitalares, segundo Miahuchi, muitos pacientes são tratados com “remédios caseiros” contra a doença, incluindo remédios caseiros com alho, cebola, gengibre, eucalipto, matico, além de ervas medicinais típicas da Amazônia .

Ele lembrou que há uma semana a Província de Pando autorizou o uso de dióxido de cloro, mas uma ordem do Ministério da Saúde congelou seu uso, mas algumas pessoas o ingeriram e os resultados são desconhecidos.