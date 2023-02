Justiça torna réu presidiário que assalou candidatos do concurso da SESACRE

A convite do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), a Controladoria-Geral do Estado, por meio do seu titular, Luís Almir Brandão, realizou visita técnica nesta semana, no aeródromo de Xapuri, com o objetivo de verificar a obra de revitalização e instalação do sistema de sinalização luminosa noturna, com luminária autônoma de energia solar.

A visita ocorreu sob o comando da chefe de gabinete e de comunicação do Deracre, Sula Ximenes. Na ocasião, o controlador-geral afirmou que a iluminação noturna faz parte de um projeto amplo de recuperação dos aeródromos de todo o Acre. Além disso, contou que “foram investidos mais de R$ 2 milhões na obra de revitalização do aeródromo de Xapuri, incluídos os serviços de recapeamento e aplicação de microrrevestimento na pista de pouso de 1,2 mil metros de extensão”.

Luís Almir Brandão destacou a importância da aplicação dos recursos e do acompanhamento do cronograma de execução da obra. “É mais uma obra que vem recebendo vistoria da Controladoria do Estado, com o objetivo de garantir a transparência e aplicação correta dos recursos. Verificamos que o Deracre tem seguido corretamente com a obra de revitalização do aeródromo e atestamos a instalação dos equipamentos de sinalização noturna”, disse.

O presidente do Deracre, Petronio Antunes, afirmou que a medida representa o empenho do governo em levar mais mobilidade e dignidade para a população do município. “Nosso trabalho tem sido pautado na transparência e no compromisso de garantir os pousos e decolagens tanto à noite quanto durante o dia”, enfatiza.

Segundo o diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães, a pista não tinha passado por manutenções ao longo dos anos. Ele ressaltou que a reforma do aeródromo deve alavancar o turismo local. “Essa obra deve movimentar o mercado e facilitar o deslocamento nas viagens, bem como a vinda de turistas para cá”, finalizou.

