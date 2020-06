O Centro Socioeducativo Alto Acre, em Brasileia, no interior do estado, passou por uma vistoria na última quarta-feira (10). A inspeção foi feita pelo juiz Gustavo Sirena, da Vara Cível da Comarca de Brasiléia.

O objetivo foi verificar se a unidade está cumprindo com as normas sanitárias em relação à prevenção contra o novo coronavírus. __________________

Do total de 350 adolescente distribuídos em oito centros socioeducativos em todo o estado, segundo informações do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), 14 cumprem medidas de internação na unidade de Brasileia.

__________________ Ainda segundo o ISE, em todo o sistema, foram registrados cinco casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus, sendo que somente um foi confirmado para a Covid-19, em Feijó, no interior do Acre. O adolescente que testou positivo recebeu a desinternação do sistema na última segunda (8) por conta da doença.

Os outros quatro que estavam com a suspeita, chegaram a ficar em isolamento, mas após resultado dos exames voltaram para os alojamentos com os demais internos nas unidades.

Com relação à vistoria na unidade de Brasileia, o Tribunal de Justiça do Acre informou que foi aplicado um questionário seguindo a nota técnica do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que trata sobre as normas sanitárias que devem ser adotadas.

Durante a fiscalização, foi constatado que a unidade estava usando um aparelho comum de termômetro para medir a temperatura corporal dos adolescentes. Segundo o TJ-AC, por conta da pandemia e para evitar contaminação, a indicação é que seja utilizado o termômetro digital infravermelho.

O ISE informou que já foi notificado pela autoridade judicial quanto às recomendações e que já trabalha na adequação da proposta. “Vale destacar que o Instituto já estuda a possibilidade de realizar a aquisição de novos materiais por meio de processo de compra emergencial”, disse em nota.

Após a vistoria, um relatório foi enviado à Corregedoria-Geral da Justiça, ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo e à Coordenadoria da Infância e da Juventude.

Coronavírus em Brasileia

Com pouco mais de 26 mil habitantes, a cidade de Brasileia registra 186 casos confirmados de Covid-19 e seis óbitos causados pela doença, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) divulgou no boletim desta sexta (12).