Justiça do Trabalho condenou fazendeiro a indenizar família de trabalhador que sofreu acidente fatal

Com investimento de R$ 24 milhões, obra deve ser entregue no segundo semestre e facilitará o tráfego na confluência de três avenidas da capital acreana.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), realizou uma visita técnica nesta quinta-feira (6) às obras do viaduto Mamed Bittar, uma estrutura que está sendo construída com investimento de R$ 24 milhões, provenientes de uma emenda do senador Márcio Bittar (União Brasil). A obra, localizada na confluência das avenidas Ceará, Dias Martins e Isaura Parente, promete melhorar a mobilidade urbana e contribuir para o embelezamento da cidade.

Durante a vistoria, Bocalom destacou os benefícios que o viaduto trará para a população. “Estou muito feliz porque, com esses viadutos, já ficou provado no Elevado Beth Bocalom que as pessoas estão usando e a população tem agradecido. Quando este viaduto estiver pronto, a população desta região vai ganhar mais tempo para ficar com a família, com os filhos, e vai deixar de gastar tanto combustível com carros parados no trânsito”, afirmou.

O prefeito também ressaltou o impacto positivo da obra para o desenvolvimento da cidade. “Uma obra como esta tem um valor que muita gente nem tem noção, mas é espetacular para quem usa esta área. Este viaduto, que é bem maior do que o outro, além de facilitar a mobilidade urbana, também traz embelezamento, assim como o elevado, que só falta alguns detalhes. Queremos que nossa cidade seja mais bonita e atraia investidores”, completou.

Bocalom explicou que, apesar do desbloqueio de recursos pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), a prefeitura investiu cerca de R$ 10 milhões de recursos próprios para garantir a continuidade da obra. “Conforme o Governo Federal for repassando os valores, a prefeitura vai devolver o recurso ao caixa. A contrapartida para este viaduto não será muito grande”, disse.

O secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, que acompanhou a visita, detalhou o estágio atual da construção. “O que tinha que ser feito na parte estrutural já está pronto. Agora, estamos finalizando as alas, que estão basicamente prontas, fazendo as cortinas. A obra está bem acelerada, graças a Deus, e a parte estrutural está totalmente concluída. Agora, vamos trabalhar com o pré-moldado e a parte metálica, o que pode ser feito com mais tranquilidade, mesmo no período de chuvas. A previsão de entrega continua para o segundo semestre”, afirmou.

Gersom Monteiro, engenheiro civil responsável pela obra, explicou que, apesar do grande volume de serviços, a construção não é das mais complexas. “A obra tem sua complexidade, mas não é tão grande. É uma estrutura metálica com quase 500 toneladas de vigas, então há um volume grande de serviços, mas não é uma obra tão complicada de ser executada”, disse.

A expectativa é que o viaduto Mamed Bittar, além de melhorar o tráfego na região, se torne mais um marco de desenvolvimento e modernização para a capital acreana.

