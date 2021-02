A denúncia foi aceita pela Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco, onde a dupla agora vai responder por tentativa de latrocínio. A reportagem entrou em contato com o defensor público, Michel Marinho, que faz a defesa dos dois acusados, mas não obteve sucesso até última atualização desta reportagem.

Entre os acusados estão Natalino Gonçalves da Silva Apurinã e Diego Maradona de Brito. Conforme o processo, os dois estão presos no Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Apurinã foi preso dias depois do crime contra o professor, em um flagrante por tráfico de drogas no Mercado Aziz Abucater, no Centro da capital. Na delegacia, ele acabou confessando a participação na tentativa de latrocínio.

A vítima passou por uma neurocirurgia no pronto-socorro de Rio Branco e, segundo o processo, permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por quatro dias. O professor teve alta do hospital no dia 23 de novembro de 2019.

Vítima lutou com assaltantes

Conforme a polícia informou na época, a vítima chegou a lutar com um dos criminosos e o outro acabou sacando a arma e atirando. O G1 tentou contato com o professor neste sábado (6), mas também não teve sucesso até última atualização.

Imagens de câmeras mostram o momento em que a dupla aborda a vítima e depois o professor aparece já caído no chão. Ainda em vídeos de câmeras de segurança de estabelecimentos no Centro da capital, é possível ver os dois homens correndo pelo calçadão em fuga.