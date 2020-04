O jovem Emerson Antunes Alves, de 29 anos, sofreu um acidente no km 8 da BR 317 (Estrada do Pacífico), na manhã desta sexta-feira, dia 10, sofreu graves ferimentos pelo corpo, tendo fraturas na perna e braço direitos, além da clavícula.

A causa do acidente está sendo apurada após um veículo modelo Toyota/Corola, aparecer no acidente com a porta esquerda amassada. Uma ultrapassagem indevida por parte do motociclista pode ser a causa, mas, somente com o laudo final pode dizer o que realmente aconteceu.

Emerson foi transferido para a capital com seu estado de saúde estabilizado, onde passou por cirurgias. Infelizmente, parte da perna afetada teve que ser amputada perdendo do joelho para baixo. Um dos dedos da mão também foi retirado.

A notícia chocou amigos, conhecidos e parentes. A notícia foi divulgada por uma amiga e seu pai por áudios nas redes sociais pedindo orações ao jovem. Emerson ficará em observação no pronto socorro da Capital por alguns dias, podendo ser transferido para Brasiléia tão logo tenha uma melhora.

