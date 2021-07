Jovem morre após levar facada no pescoço em discussão com ex-companheira no Acre

Conforme relatado à polícia, Silva tinha ido visitar o filho na casa da ex-mulher e os dois começaram uma discussão. A adolescente então teria deixado a criança no chão e foi até a cozinha da casa pegar uma faca. Em seguida, partiu para cima do rapaz e o acertou no pescoço.

Segundo informações da polícia, Elivelton tinha ido até à casa da ex-companheira, que é uma adolescente de 17 anos, para visitar o filho, quando acabou discutindo com a jovem, que deixou a criança no chão, foi até a cozinha e de posse de uma faca desferiu um golpe no pescoço da vítima. Ainda para tentar se livrar de mais golpes, Elivelton correu e acabou caindo em via pública.

Antes de furar o jovem, a mulher disse “você vai aprender a nunca mais enganar mulher”. Ainda segundo a polícia, essas palavras foram ditas pois Elivelton já possui outra família e acabou abandonando a agressora e o filho do casal. Após a ação, a adolescente permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar.