Três pessoas foram mortas a golpes de faca e duas ficaram feridas na noite de terça-feira (9), no Seringal Canadá, na zona rural do município de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, as três vítimas que foram mortas são de uma família e os dois feridos são de outra.

Ainda segundo a polícia, o proprietário da residência, identificado como o rezador Altevir, estava em casa com a esposa e uma filha adolescente, quando a outra família composta pelo pai, mãe e uma criança foram ao local para o curandeiro fazer uma reza.

Após a reza, a família de Altevir convidou os visitantes para passar a noite na casa. Por volta das 23h, a residência foi invadida por um jovem identificado pelas iniciais J.C. L, de 18 anos, que de posse de uma faca, começou esfaqueando dois visitantes, que conseguiram correr para a casa de um vizinho junto com a criança, que não foi ferida.

Ainda na casa, o criminoso assassinou a família do curandeiro com diversos golpes de faca. Segundo a polícia, o jovem cometeu o crime porque havia terminado um relacionamento com a sobrinha de Altevir e não aceitava a separação.

Após o crime, J.C.L fugiu do local. Os feridos voltaram para a casa de Altevir, encontraram a família toda morta e foram à cidade para pedir ajuda no Hospital de Feijó e comunicar a Polícia Civil sobre o crime.

Policiais militares e civis montaram uma logística e foram até o local. A perícia foi realizada na casa e os corpos foram levados para a sede do Intuito Médico Legal em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil, que já ingressou com o pedido de prisão preventiva do acusado que continua foragido.

