O jovem foi atingido no rosto e na cabeça. A pessoa que estava na companhia do jovem não foi atingida. Após a ação, o criminoso fugiu correndo.

O jovem Francisco Ailton da Silva Moura, conhecido como Lourinho, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (23), no Bairro Zenaide Paiva, no município de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações de moradores, Francisco e outra pessoa estavam em uma motocicleta, quando um homem se aproximou e efetuou vários tiros contra o jovem. O jovem foi atingido no rosto e na cabeça. A pessoa que estava na companhia do jovem não foi atingida. Após a ação, o criminoso fugiu correndo.

Francisco não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada dos socorristas do Corpo de Bombeiros. O corpo foi levado para o hospital de Feijó e de lá, segue para o Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul, para ser feito os exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local e ainda tentaram procurar pelo autor do crime, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. A Delegacia de Polícia Civil de Feijó vai investigar o caso.

Comentários