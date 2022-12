Jovem de 21 anos morre ao colidir motocicleta em caminhonete na capital

Ao som da Banda da Polícia Militar do Acre (PMAC), o Corpo de Bombeiros do Estado do Acre (CBMAC) promoveu nesta quinta-feira, 8, em Rio Branco, 209 alunos sargentos bombeiros militares, a 3° sargentos, após 9 anos de efetivo serviço e conclusão do Curso de Formação 2022, que durou 4 meses.

O evento contou com a presença do secretário de Estado da Casa Civil, Jonathan Donadoni, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos, dentre outras autoridades, além de familiares e padrinhos dos formandos. Na ocasião, o secretário afixou divisa à primeira colocada no Curso de Formação de Sargentos (CFS/2022), sargento Marilva Santana, e agradeceu aos sargentos, que com muito afinco alcançaram promoção. Donadoni destacou que o governo do Estado tem, com apoio do seu corpo técnico, conseguido conquistar vitórias e cumprir promessas firmadas com a sociedade acreana, principalmente investir na segurança pública. Ele ressaltou, ainda, a importância do evento, que demonstra a valorização do segmento militar, dos novos sargentos que reforçam o Corpo de Bombeiros de todo o estado.

“É um compromisso do governador com a categoria. Desde o seu primeiro dia de governo, ele ressaltou que iria fazer o reforço nas forças de segurança de todo o estado, diminuindo a violência. No caso aqui dos bombeiros, no combate às queimadas em todo o estado. Então, é mais um ato em prol dos compromissos de campanha”, frisou Donadoni.

O evento ainda contou com a distribuição de homenagens às autoridades do CBMAC e convidados. Em sua fala, o coronel Charles Santos enalteceu o compromisso do Estado firmado com os profissionais que ganharam o direito de fazer o curso para, posteriormente, poderem ser promovidos a 3° Sargento.

“Tivemos 4 meses de curso, com 850 horas voltadas justamente para qualificá-los ainda mais para prestarem serviço à população. Um compromisso do Estado em estabelecer, na data certa, as suas promoções.”

A 3º sargento Marilva Santana alcançou o primeiro lugar no curso e destacou a relevância da conquista.

“Ser a primeira colocada no curso de formação de sargentos é importantíssimo porque eleva a valorização da mulher na corporação”, ressaltou.

No último ano, por meio de concurso público, o governo do Estado, além do curso de formação, inseriu mais 250 profissionais no Corpo de Bombeiros, que a partir de julho do ano que vem estarão prontos para prestar serviço à sociedade acreana.

