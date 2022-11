Jornalista Nelson Liano lança seu novo livro Intuição no Afa Jardim com evento multi-espiritual

O livro “Intuição – Despertando a mediunidade para alcançar novos estados de consciência”, de Nelson Liano Jr., Editora Jardim dos Livros, será lançado no Afa Jardim, em Rio Branco, nesta quarta, 23, às 19h30. Segundo o autor será realizado um evento com representantes de diversas linhagens espirituais que falarão sobre os temas intuição e mediunidade, segundo as perspectivas das suas tradições. Além disso, haverá apresentações musicais com instrumentistas e cantoras mostrando pontos, hinos, chamadas, rezos e mantras.

“Será um encontro com algumas lideranças das principais tradições espiritualistas do Acre. A idéia é mostrar que temas como meditação, mediunidade e intuição não pertencem a uma religião, mas a todas. São instrumentos importantes para o autoconhecimento, que é um caminho universal para todos que desejam conhecer os mistérios da existência” explica o autor.

Quanto ao seu novo livro “Intuição”, Nelson conta que é o resultado de muitos anos de experiências espirituais nos mais diversos caminhos.

“Além de discorrer sobre intuição e mediunidade, segundo diversas escrituras sagradas e os ensinamentos de muitos mestres com quem convivi, vou contando sobre as minhas peregrinações e os trabalhos espirituais que participei. São muitas décadas buscando o autoconhecimento, nessa jornada estive em muito países como a Índia, a Espanha, no Caminho de Santiago, e vários outros lugares da Europa e do Oriente. Mas, sobretudo, vivendo no Acre tive a oportunidade de conhecer um pouco da cultura espiritual de muitas etnias indígenas. E também tive vivências importantes no Santo Daime, União do Vegetal e Barquinha,”resume o escritor.

Algumas presenças já estão confirmadas como a Mãe de Santo da Umbanda, Marajona de Xangô, o pai de santo de candomblé, Germano Marino, o procurador Cosmo de Souza, do Santo Daime do Alto Santo, o xamã Gesileu Ninawa, e a Glorinha Mota, filha do Padrinho Sebastião. Mas deverão estar presentes ainda representantes do catolicismo, do espiritismo kardecista, da União do Vegetal e dos Evangélicos. A cantora Natália Guantó vai apresentar cantos das mais variadas tradições indígenas acreanas.

O evento terá o apoio da Fundação de Cultura Estadual Elias Mansour.

