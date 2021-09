Já deu: dirigente manifesta com faixa,insatisfação contra gestão na Federaçao de Futebol do Acre

Um fato curioso e poucas vezes visto chamou a atenção na partida de ontem entre Vasco x Humaitá, pela 9• rodada do campeonato estadual. A equipe cruzmaltina entrou em campo com uma faixa onde estava escrito: “ O futebol acreano não pode morrer. Somos pelo fim da didática”.

Fontes confirmaram à reportagem que o duro recado tem como alvo o longevo presidente da Federação de Futebol do Acre, Antônio Aquino Lopes. Porém, procurado, o gestor do Vasco, Renato Machado, o Lobinho, preferiu não polemizar.

Há anos que os dirigentes dos clubes se dizem insatisfeitos com a gestão da entidade maior do futebol local, dirigida há mais de três décadas por Aquino, que já ensaia nova candidatura na intenção de se manter no cargo.

A eleição da entidade está prevista para 2022.