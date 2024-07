Investigadores da DHPP prendem acusado de tentativa de homicídio em Rio Branco

Fonte: Gazeta Esportiva

O Flamengo mostrou força em Belo Horizonte e goleou por 4 a 2 o Atlético-MG, nesta quarta-feira, na Arena MRV, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 30 pontos e segue na liderança da Série A. Já o time mineiro continua com 18 pontos e fica na 11ª posição.



O Flamengo abriu vantagem no primeiro tempo, com gols de Bruno Henrique e Carlinhos. Na etapa final, os rubro-negros ampliaram com Ayrton Lucas e Bruno Henrique. O Atlético-MG diminuiu com Hulk, duas vezes.



Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Cuiabá, neste sábado, no Maracanã, às 21h (de Brasília). No dia seguinte, o Atlético-MG encara o Botafogo, no Nilton Santos, a partir das 20h30.

O jogo



O Atlético-MG tentou pressionar nos primeiros minutos, mas não conseguia passar pela marcação do Flamengo. Já os rubro-negros abriram o placar na primeira vez que chegaram ao ataque, aos 14 minutos. Após cobrança de falta na área, Bruno Henrique mandou de joelho para a rede.



O revés foi sentido pelos donos da casa. Tanto que o Flamengo quase marcou no minuto seguinte, com Carlinhos. Só que aos 24 minutos, os rubro-negros chegaram ao segundo gol. Carlinhos aproveitou chute de Wesley na trave e empurrou para a rede.



O Atlético-MG quase diminuiu aos 27 minutos. Cadu foi lançado na área, mas chutou pela linha de fundo.



Na parte final, o jogo voltou a ter emoção. Hulk recebeu passe na área e chutou para o gol, mas viu a bola bater em Igor Gomes. Já o Flamengo quase ampliou nos acréscimos, só que Carlinhos errou a finalização. Mesmo assim, os cariocas foram para o intervalo a frente no placar.



No segundo tempo, o Flamengo seguiu letal e ampliou o marcador aos cinco minutos. Ayrton Lucas fez jogada individual e chutou cruzado para a rede.



Só que o Atlético-MG diminuiu aos 11 minutos. O árbitro foi chamado pelo VAR e marcou pênalti de Allan em Vargas. Hulk cobrou com categoria.



No entanto, a situação ficou complicada para o Atlético-MG aos 17 minutos. Romulo cometeu falta em Bruno Henrique e acabou expulso após receber o segundo cartão amarelo. O Flamengo não perdoou e marcou o quarto gol aos 22. Bruno Henrique foi lançado e tocou na saída de Matheus Mendes.



Mesmo depois do revés, o Atlético-MG manteve a postura ofensiva. Os donos da casa quase marcaram em chute de Vargas que parou em Rossi. Em seguida, Paulinho foi lançado na área e também viu o goleiro rubro-negro salvar o Flamengo. Os cariocas só responderam em chute de longe de Luiz Araújo.



Na parte final, o Flamengo empilhou chances de aumentar a vantagem. O Atlético-MG ainda teve tempo de diminuir, novamente com Hulk. No entanto, o gol não mudou o resultado, com o triunfo dos cariocas em Belo Horizonte.





FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 4 FLAMENGO



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data: Quarta-feira, 3 de julho de 2024

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-Fifa) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)



Cartões amarelos: Romulo, Battaglia e Paulo Vitor (Atlético-MG); Bruno Henrique e Ayrton Lucas (Flamengo)

Cartão vermelho: Romulo (Atlético-MG)

GOLS: Bruno Henrique, aos 14 minutos do primeiro tempo e aos 22 minutos do segundo tempo; Carlinhos, aos 24 minutos do primeiro tempo; Ayrton Lucas, aos 5 minutos do segundo tempo (Flamengo) / Hulk, aos 11 minutos e 44 minutos do segundo tempo (Atlético-MG)



ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Rômulo, Bruno Fuchs, Battaglia e Gustavo Scarpa; Otávio, Paulo Vitor (Mariano) e Igor Gomes (Vargas); Cadu (Palacios), Paulinho e Hulk

Técnico: Gabriel Milito



FLAMENGO: Rossi; Wesley, David Luiz, David Luiz e Ayrton Lucas (Léo Pereira); Léo Ortiz (Pulgar), Allan e Gerson (Lorran); Luiz Araújo (Victor Hugo), Bruno Henrique, Carlinhos (Pedro)

Técnico: Tite

