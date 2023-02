Internautas registram blitz da Marinha em veículos aquáticos no Rio Acre

O uso abusivo do álcool está aumentando as internações hospitalares decorrentes desse problema no Acre: em 2019 foram registradas 126,6 internações por 100.000 habitantes no Estado, enquanto que em 2020 ocorreram 137,6 hospitalizações, um aumento de 8,6% em apenas um ano e em meio ao avanço da pandemia da Covid-19.

Os dados fazem parte de estudo inédito, divulgado nesta semana pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa) para marcar o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, comemorado no último dia 18 de fevereiro.

As mortes atribuídas ao abuso do álcool caíram no Acre, apesar do crescimento das internações, saindo de 26,0 óbitos por 100 mil h para 25,1/100 mil h.

Segundo o levantamento, as principais causas dos óbitos no País foram doença cardíaca hipertensiva (15,5%), cirrose hepática (10,4%), doenças respiratórias inferiores (8,7%) e câncer colorretal (7,3%).

O costume de beber e dirigir aumentou em Rio Branco, segundo o estudo, saindo de uma taxa geral (motoristas homens e mulheres) de 3,4 casos por 100 mil h para 4,4 entre 2019 e 2020. A maioria são homens na faixa etária de 18 a 55 anos.

Por consumo abusivo considera-se a ingestão de quatro ou mais doses, para mulheres, ou de cinco ou mais doses, para homens, em um mesmo dia. O centro considera que uma dose padrão corresponde a 14g de etanol puro no contexto brasileiro. Isso corresponde a 350 ml de cerveja (5% de álcool), 150ml de vinho (12% de álcool) ou 45ml de destilado (como vodca, cachaça e tequila, com aproximadamente 40% de álcool).

Desde sua fundação, em 2004, o CISA contribui para a conscientização, prevenção e redução do uso nocivo de bebidas alcoólicas, sendo uma das principais referências no Brasil sobre o tema. Qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), atua na divulgação de dados científicos com linguagem acessível e na produção de conteúdos educativos e outros projetos desenvolvidos de forma independente e com rigor ético.

