Radson Júnior completava 36 anos neste sábado, estava internado na UTI do Into desde o dia 20 de março e não resistiu. Família tenta traslado de corpo para Minas Gerais

Por Duaine Rodrigues

Contratado para comandar o Plácido de Castro no Campeonato Acreano 2021, o técnico Radson Júnior morreu na noite deste sábado (27), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), em Rio Branco. Ele completava 36 anos exatamente neste sábado.

O treinador estava internado contaminado pelo novo coronavírus desde o dia 14 de março, e não resistiu a uma parada cardíaca. A informação foi confirmada ao ge pelo empresário e investidor do Tigre do Abunã, Juan Cruz, na manhã deste domingo (28).

Radson Júnior chegou ao Into no dia 20 de março, transferido da cidade de Plácido de Castro, aonde foi diagnosticado com uma dengue e posteriormente com a Covid-19. Em Rio Branco, exames identificaram que ele tinha diabetes. Foi intubado, mas o quadro que era grave não teve melhoras até esta sexta, quando faleceu.

Ele foi anunciado no início do ano como técnico do Plácido de Castro, mas não chegou a comandar a equipe nem em treinos e nem em jogos. Estava na cidade do interior do Acre, a 95 km da capital, aguardando a liberação do futebol, que está paralisado desde o início do mês de fevereiro em virtude de medidas restritivas do governo do Acre por conta da pandemia do novo coronavírus. Em 2019, trabalhou no Cascavel-PR.

A reportagem, Juan Cruz informou que a família está tentando a autorização para traslado do corpo para Montes Claros (MG), cidade natal do treinador.

Morte choca clube, que lamenta em nota

O vice-presidente do Plácido de Castro, Nericildo Silva, ficou sabendo da morte do treinador através da reportagem do ge, que entrou em contato para questionar se o clube daria algum auxílio à família de Radson Júnior nesse momento.

Chocado com a tragédia, o dirigente afirmou que ainda não sabe como proceder diante de uma situação tão difícil e dolorosa. Em seguida, o Tigre do Abunã divulgou uma nota de pesar. Confira:

Nota de Pesar

É com extremo pesar e consternação que o Plácido de Castro Futebol Clube comunica e lamenta o falecimento do treinador Radson Júnior, ocorrido na noite deste sábado (27), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), em Rio Branco.

O treinador foi contratado para comandar o Tigre do Abunã no Campeonato Acreano desta temporada. Com o futebol paralisado no estado por causa das medidas restritivas do governo em virtude da pandemia do novo coronavírus, estava em Plácido de Castro aguardando a liberação das atividades para iniciar os trabalhos em campo no clube.

No dia 14 de março, foi diagnosticado com uma dengue e internado no hospital da cidade. Posteriormente, diagnosticaram que estava contaminado pela Covid-19. Foi transferido para Rio Branco, onde ficou desde o dia 20 de março no Into.

Teve o estado de saúde agravado, foi intubado e neste sábado, data em que completava 36 anos de idade, não resistiu a uma parada cardíaca.

O momento é de dor e luto para família, amigos e clube, este último que tinha em Radson Júnior o principal nome para um projeto em longo prazo dentro do futebol acreano.

Plácido de Castro Futebol Clube, Acre – 28/03/2021

