INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE – IMAC

J.M.M. DE LIMA

CNPJ: 34.708.016/0001-75

Torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC, a renovação da Licença da Operação – R.O., nº 140/2017 para a atividade de extração mineral classe II (areia) de uso imediato na construção civil no leito do rio Acre, localizado no município de Epitaciolândia – Acre.

