INSS divulga calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas

Se preparando para o duelo contra Croácia, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo, Vinícius Júnior, um dos destaques da seleção brasileira, concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a conquista da titularidade na equipe de Tite.

“Eu acredito que foi um processo normal. A comissão e o professor foram me dando argumentos de onde eu precisava melhorar para chegar no melhor nível e ser titular da seleção. Eu me preparei melhor e tive a cabeça tranquila que, no momento certo, eu estaria preparado para ajudar a seleção. Eu fico muito feliz de ter começado bem, mas não quero parar por aqui, quero seguir assim até a final”, declarou.

Em uma acentuada crescente, o atacante do Real Madrid, de apenas 22 anos, foi perguntado sobre o seu protagonismo na seleção, mas garantiu que a responsabilidade é de todo grupo.

“Acredito que temos aqui 26 jogadores, se cada um dividir um pouco a responsabilidade, não fica pesado para ninguém. Claro que quem joga mais terá mais responsabilidade, mas ninguém foge, eu também não tenho medo dessa responsabilidade”.

“Quero estar bem, na minha melhor versão, para poder ajudar a equipe. Não só com gols, mas quando temos que baixar a linha para ajudar os zagueiros é sempre importante. A responsabilidade é de todos, e todos juntos vai deixar mais fácil para todo mundo”, complementou.

Por fim, Vinícius Júnior falou da sua relação com o experiente meia Luka Modric, parceiro de Real Madrid e adversário na próxima sexta-feira.

“O Modric sempre me ensinou bastante, continua me ensinando no dia a dia, faz de tudo para eu seguir evoluindo. Eu pego ele como espelho, um cara de 37 anos jogando no nível dele, algo raro, mas que jogadores como ele, Cristiano, Thiago Silva, que têm uma idade que já não era normal, mas está virando a normalidade. A gente fica feliz por isso, eu fico feliz de jogar contra ele, e que vença o melhor”, finalizou.

