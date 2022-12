Epitaciolândia e Plácido confirmados nas finais do Copão Zé Carlos

O São Paulo anunciou a sua primeira contratação para a próxima temporada. Trata-se do atacante Pedrinho, destaque do América Mineiro em 2022 e que estava no Lokomotiv, da Rússia.

Com 23 anos, o ponta esquerda disputou nove partidas pelo time russo, anotou quatro gols, e chega por empréstimo de um ano.

Antes de se destacar pelo Coelhão, Pedrinho passou também por Osasco Audax, Oeste, Red Bull Bragantino e Athletico Paranaense. O jovem jogador, inclusive, fez parte do elenco do Furacão campeão da Copa do Brasil em 2019.

Depois de uma temporada decepcionante, o São Paulo busca se reerguer no próximo ano. Fora da Copa Libertadores, o time do Morumbi tem o Paulistão, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileirão como desafios.

