Inscrição para o curso de Ciências Biológicas do Ifac inicia nesta sexta-feira

O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou na última semana de setembro um novo edital para a seleção de alunos no curso superior de Licenciatura em Ciências Biológicas. As inscrições começam hoje (1/10) e vão até 17 de outubro pelo site web.ifac.edu.br/processoseletivo.

O curso de Ciências Biológicas terá 40 vagas para uma turma da noite no campus Rio Branco. A seleção dos candidatos será feita com base na nota do Enem dos anos de 2010 a 2020.

O resultado preliminar dos aprovados será divulgado no dia 18 de outubro, após as 17h.

O Ifac diz que em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, os candidatos poderão entrar em contato pelo endereço eletrônico [email protected]