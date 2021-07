Inquérito sobre a morte de médico acreano na BA será concluído nos próximos dias

Tião Maia

O inquérito instaurado pela Polícia Civil da Bahia para apurar o assassinato do médico Andrade Lopes Santana, acreano de Brasileia, morto aos 32 anos, em maio deste ano, no interior do estado, vai ser concluído no próximo dia 25 de julho.

“A Polícia Civil de Feira de Santana continua realizando a colheita de alguns depoimentos de pessoas próximas tanto à vítima quanto ao autor. Até o presente momento, a motivação ainda não foi devidamente elucidada”, disse à imprensa baiana o coordenador regional de polícia de Feira de Santana, delegado Roberto Leal, responsável pelas investigações do caso.

Enquanto a polícia busca colher provas para a conclusão do inquérito, a defesa do acusado pelo crime, o também médico Geraldo Freitas Junior, amigo da vítima, quer que ele seja solto. O acusado segue preso no Conjunto Penal de Feira de Santana. Ele teve a teve a prisão temporária prorrogada por mais 30 dias, mas seus advogados entraram com recurso, que está sendo analisado pelo Ministério Público da Bahia, para que ele cumpra o processo em liberdade.

O corpo da vítima foi encontrado no Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos, preso a uma âncora. A polícia já tem algumas linhas de possíveis motivações para o crime. Entretanto, elas não foram reveladas para não atrapalhar o seguimento das investigações.

“Algumas informações foram angariadas, já há conclusões de que ele agiu sozinho, houve auxílios posteriores em relação a alguns fatos, que estão sendo analisados, e a gente continua no aguardo das perícias que foram realizadas nos aparelhos celulares tanto do autor quanto da vítima”, afirmou Roberto Leal, em declarações reproduzidas pelo jornalismo da Rede Globo.