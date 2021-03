A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Saúde, intensificou nos últimos dias a imunização contra a covid-19, já foram vacinados mais de mil idosos que tenham 65 anos ou mais.

Essa semana iniciou a vacinação para pessoas de 60 anos acima, segundo informou a Coordenadora do setor de vacinas, enfermeira Jessica, o sucesso da vacinação se dá devido as inúmeras campanhas que a prefeitura tem feito nas redes sociais, rádios e carros volantes, além dos serviços de acompanhamento realizado pelos ACS.s dentro de cada bairro.

“Queremos agradecer as pessoas que tem buscado a vacina e pedir para aqueles idosos que ainda não se vacinaram e estão dentro das faixas de idade do PNI (Plano Nacional de Imunização), que venham nos postos ambulantes ou solicitem a visita dos agentes vacinadores, pois só assim, vamos ter a garantia da proteção de todos contra o coronavírus.” Destacou a Coordenadora.

O Prefeito Sérgio Lopes tem acompanhado de perto as campanhas de vacinação e está sempre buscando junto ao governo do Estado a disponibilização de mais doses, tendo em vista que vivemos em área de fronteira e muitas pessoas que tem dupla nacionalidade procuram a vacina, elas têm esse direito garantido por lei.

“Temos buscado dar total apoio e estrutura para nossa equipe que está na linha de frente, temos buscado junto ao Governo do Estado, o aumento do número de doses, para que possamos imunizar o máximo de pessoas possível, sabemos que com a vacinação de todos estaremos livres da covid-19 em breve.” Disse o prefeito.

